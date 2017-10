Tres detinguts per entrar a robar en un pis de nova construcció a Figueres

Els Mossos d'Esquadra han detingut tres nois, de 18, 22 i 29 anys veïns de Figueres, per un delicte de robatori a interior de domicili en grau de temptativa. Els fets van passar cap a les quatre de la tarda d'aquest dilluns al Passatge Rec Arnau d'aquesta ciutat. El cos havia rebut l'avís de tres individus que havien entrat en un edifici de nova construcció. Els agents van dirigir-se fins al lloc i van veure que havien accedit a l'interior d'un dels pisos escalant per la façana per evitar una porta de seguretat. Després van forçar una segona porta que donava accés a l'habitatge. Un cop a dins, van localitzar-los amagats a les habitacions. Els van identificar i els van detenir.

Els detinguts són tres nois de 29, 22 i 18 anys, de nacionalitats espanyola, peruana i colombiana, veïns de Figueres (Alt Empordà). Se'ls acusa d'un delicte de robatori a interior de domicili en grau de temptativa. Un d'ells tenia antecedents. Ahir dimarts, van passar a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Figueres, que va ordenar la seva llibertat.