Denuncien quatre agents de la Guàrdia Civil per endur-se estelades a Espolla

Quatre agents de la Guàrdia Civil han estat denunciats per arrencar estelades a Espolla. Els individus no anaven uniformats però van arribar la matinada d'ahir al poble amb un vehicle oficial. Van arrencar la senyera del pal de l'Ajuntament i de diversos balcons. Van ser enxampats quan s'enfilaven a un balcó per la canal de la casa que se'ls va trencar. Els Mossos els van poder aturar poc després de rebre l'avís per part dels veïns. Aquest matí l'alcalde d'Espolla, Carles Lagresa, i diversos veïns han posat la denúncia a la comissaria de la Jonquera.

L'alcalde d'Espolla ha explicat que els fets van passar entre les dotze i la una de la matinada d'ahir. Un veí va rebre un avís que corrien quatre individus buscant estelades. Havien estat vistos al nucli de Vilarnadal. Poc després van aparèixer al nucli del poble. Pel vehicle van ser ràpidament identificats com a agents de la Guàrdia Civil. Segons Lagresa, portaven senyeres a les mans.

Van agafar la senyera penjada al pal de l'Ajuntament i alguna altra de balcons. En una casa van començar a enfilar-se per la canal. "El veí ha sentit la fressa, ha vist que s'enfilaven al balcó, ha sortit al terrat i els ha fet un crit". La canal se'ls va trencar i els quatre individus en veure que els havien enxampat van optar per marxar. Aquí intentaven arrencar una pancarta.

Els veïns van trucar als Mossos que els van poder aturar a l'entrada del municipi.

Lagresa, que ha lamentat els fets, s'ha desplaçat aquest matí amb dos veïns més a la comissaria de la Jonquera per denunciar els fets. A banda de la sostracció de la bandera, s'ha denunciat els danys a la canal. També denuncien que es van endur una bicicleta que van acabar abandonant en un altre lloc del poble.

Els Mossos d'Esquadra han informat que les diligències estan obertes i de moment se'ls imputa danys i possiblement furt o robatori amb força.



Cremen una estelada a la Jonquera

A la Jonquera, la Plataforma Veïns de la Jonquera, va informar dimecres que, entre els incidents dels darrers dies també hi havia l'accés a un balcó per part d'uns desconeguts on van cremar una estelada.