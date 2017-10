Un foc a Garriguella crema 5 hectàrees

L'incendi es va declarar ahir pels volts de tres quarts d'una del migdia i va cremar 4,7ha de superfície agrícola i forestal, el que equivaldria a uns 5 camps de futbol. El foc es va produir a prop de Vilamaniscle, però en terme municipal de Garriguella i a tocar de la carretera GIV-6032, que uneix les dues poblacions.

En les tasques d'extinció hi van treballar 10 dotacions terrestres dels Bombers de la Generalitat i un helicòpter, i també hi van participar dos mitjans aeris més que van fer descàrregues d'aigua sobre la zona incendiada. Les flames no van afectar cap nucli habitat ni es haver de desallotjar cap dels veïns de les dues poblacions.