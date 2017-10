La Plataforma de Veïns de la Jonquera s'ha mobilitzat

Uns 150 veïns de la Jonquera van reclamar ahir més presència policial per acabar amb la «inseguretat diària» en una protesta davant l'Ajuntament. És la primera acció de la nova Plataforma Veïns de la Jonquera recentment creada a causa de la inseguretat que es viu al municipi. L'Ajuntament ha demanat més presència policial i estudiar-se personar-se com a acusació particular en casos de delinqüents reïncidents.

«Diem prou» és el lema dels veïns per a la campanya de recollida de signatures a través de la qual demanen més vigilància policial, a banda d'altres mesures com les càmeres de seguretat.

Els veïns van visualitzar el seu descontentament a través d'una sorollosa cassolada a les portes de l'ajuntament i crits de «prou».

Denuncien amenaces a peu de carrer, robatoris a domicilis i botiguers, violència entre bandes al carrer i tràfic de drogues. «No es tracta de fets de violència en majúscules ni d'un estat d'emergència però són fets que ens priven dels nostres drets com a ciutadans», diu el manifest.

«Volem el poble d'abans, segur, acollidor, l'oportunitat de fer-hi vida i arrelar-hi», assegura el document. La plataforma veu com a solució més presència policial.

Els veïns es van reunir dimarts amb l'alcaldessa, Sònia Martínez, a petició d'aquesta, i els va informar que estan disposats a col·laborar amb els veïns. Des de l'Ajuntament, però, fins ara han manifestat que la sensació d'inseguretat dels veïns no es trasllada en un increment de denúncies o fets delictius, segons les dades policials.

Des de la plataforma, en canvi, la visió és diferent. Han explicat que els robatoris, intents de robatori, baralles i altres incidents són cada dia més.

A través de les xarxes pengen una batussa a tocar les escoles a ple llum del dia aquesta setmana com a exemple d'una situació que els genera «inseguretat» i malestar.

En els darrers dies també han entrat a robar en un habitatge per un balcó el diumenge i els lladres s'haurien endut principalment un televisor portàtil i uns sis-cents euros. Segons un dels portaveus de la plataforma n'hi ha hagut almenys dos més en els darrers dies en un mas i en un negoci.



L'Ajuntament ha demanat més policies

L'alcaldessa, Sònia Martínez, va assegurar ahir que han demanat més presència policial i va avançar que l'Ajuntament està estudiant personar-se com a acusació particular quan es tracti de delinqüents reincidents «en aquells casos que acumulin més de 20 delictes».

El consistori va assegurar que també seguiran amb el projecte d'instal·lar càmeres. Els veïns en una primera trobada al setembre ja van reclamar més pressió policial.