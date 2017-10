Demanen que s´anul·li la llicència ambiental de Fricafor de Vilafant

L'Associació de veïns de les Forques de Vilafant està "farta" de les molèsties ocasionades per l'empresa càrnia Fricafor situada a tocar d'una zona residencial amb cases i denuncien "greus irregularitats" en el funcionament. Es queixen que el trànsit de camions és continu durant les 24 hores amb els problemes de descans que això els comporta, que els accessos no són els adequats per a aquest tipus de vehicles i que no s'estan indemnitzant els danys als habitatges per vibracions i topades a façanes. Porten més de deu anys denunciant-ho i ara alerten que l'empresa té els permisos per ampliar l'activitat. L'Ajuntament va informar aquest estiu que se'ls havia modificat la llicència ambiental però els veïns, amb el suport de la plataforma IAEDEN i la PAH de Figueres, denuncien que s'ha autoritzat una ampliació del 33% del volum edificat i la construcció de 9 quadres de bestiar per a 115 animals. L'associació demana a l'Ajuntament que anul·li aquesta llicència i l'acusa de "passivitat" i de "beneficiar" els interessos de Fricafor. També reclamen que es restringeixi l'activitat de l'empresa, perquè no pugui funcionar de nit, i que s'analitzin nous emplaçaments per traslladar-la a una zona industrial tal com reclamen des de fa anys.