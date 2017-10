Figueres participarà en el Festival de cinema i literatura Pirineus Negres

Pyrénées Polar, o en la seva versió catalana Pirineus Negres, és un festival que proposa una immersió en l'univers de novel·la i el cinema negre i les seves intrigues que tindrà lloc el 27, 28 i 29 d'octubre a Figueres i a tres localitats més de França: Sant Andreu de Sureda, la Roca d'Albera i Argelers de la Marenda.

La Biblioteca de Figueres hi col·labora amb l'organització d'una taula rodona amb els «Crims de frontera» com a fil conductor, on hi participaran escriptors del gènere d'una i altra banda dels Pirineus: Sebastià Alzamora, Sebastià Bennassar, Daniel Hernández, José Luis Muñoz i Josep Torrent. Moderarà la taula Miquel Aguirre.

Coorganitzat per les associacions Laroque Arts et Culture i Vivacité, del municipi de la Roca d'Albera, a la Catalunya del Nord, el projecte cerca la col·laboració amb diferents agents culturals d'una i altra banda dels Pirineus i tenir una continuïtat al llarg dels anys per tal de fomentar el dinamisme territorial i crear un lligam cultural.

El 2015 es va celebrar a set municipis de la Cerdanya. Enguany s'ha escollit la comarca del Rosselló per realitzar-hi la segona edició del festival.