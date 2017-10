El govern de Figueres esquiva votar unes noves ordenances fiscals

Figueres no canviarà els impostos el 2018. El govern local en minoria manté la mateixa pressió fiscal als ciutadans que enguany i mantindrà les ordenances, bonificacions i exempcions aprovades sense canvis. Així, es mantenen cinc impostos congelats: l'Impost de Béns Immobles (IBI), sobre Vehicles de Tracció Mecànca (IVTM), el de Construccions i Obres (ICIO), l'Impost d'Acvitats Econòmiques (IAE) i les plusvàlues dels terrenys urbans (IVTNU).

Malgrat que el govern figuerenc evita parlar de pròrroga, els impostos del 2018 no caldrà ni negociar-los amb l'oposició: en no redactar un nou document, continuarà vigent el d'enguany. «La bona gestió econòmica ens permet aquesta congelació sense que se'n ressentin les finances municipals», assegura l'alcaldessa Marta Felip.

Pel que fa a l'IBI, es manté el mateix tipus impositiu des del 2015 al 0,79%, una pressió fiscal que se situa al mateix nivell que en altres ciutats de la província com Olot i Lloret de Mar, i per sota de Girona (0,88%) i Blanes (1,01%), segons dades facilitades per l'Ajuntament de Figueres. L'impost va tocar sostre l'any 2012 (0,95%) després de 7 anys d'increment i el 2013 es va iniciar el descens fins al tipus impositiu actual que es manté sense canvis des de fa 3 anys. «En cap cas som una ciutat amb un IBI car», ha assegurat l'alcaldessa Marta Felip. L'impost es mantindrà fraccionat en tres períodes.

L'única taxa susceptible d'augmentar és la de recollida d'escombraries, que ja es va apujar en els impostos del 2017. El seu futur cost dependrà de l'adjudicació del nou servei de recollida i l'increment, segons Felip, no es faria efectiu fins aleshores.

També es mantenen les bonificacions i exempcions del 2017, com ara el 95% de l'IBI per a famílies nombroses i monoparentals , el 50% per a ús d'energies renovables en l'habitatge, la gratuïtat de l'impost de circulació per a persones discapacitades i amb mobilitat reduïda i el 95% de descompte per a vehicles elèctrics, entre d'altres. «No sempre és fàcil mantenir bonificacions i exempcions en un context de congelació d'impostos», diu el regidor de Rendes i Recaptació, Jordi Masquef. Els ingressos pressupostats el 2017 representen prop de 60 milions.