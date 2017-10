Salvem Garriguella entrega les signatures contra el macrocàmping a l´Ajuntament

L´entitat Salvem Garriguella ha entregat aquest matí 2.119 signatures a l´Ajuntament del municipi contra la instal·lació del macrocàmping. El projecte ja està aprovat inicialment, però els opositors intenten aturar l´aprovació provisional del que consideren una iniciativa «desmesurada» i demanen al govern que no atorgui al projecte la consideració «d´activitat o instal·lació de valor estratègic i d´especial interès».

Des de Salvem Garriguella expliquen que de les més de 2.000 signatures, unes 300 són de veïns del poble, on hi viuen 854 persones. L´alcaldessa Isabel Teixidor ha sortit a rebre els veïns en el moment de l´entrega i assegura que estudiaran la recollida de signatures malgrat recordar que l´equip de govern «veu amb bons ulls» la iniciativa i ho consideren una oportunitat pel poble. De moment el projecte ara està en mans de la Generalitat que hi haurà de donar el vistiplau. El macrocàmping, amb una capacitat per a 2.000 persones s´ubicaria en una zona aïllada, lluny del nucli urbà i ocuparia 17,5 hectàrees amb 665 parcel·les.

Salvem Garriguella, que compta amb el suport de l´associació ecologista IAEDEN-Salvem l´Empordà, considera que el projecte «perjudicarà el municipi i la comarca» per l´impacte paisatgístic, acústic i lumínic.