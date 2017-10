Salvem Garriguella recull unes dues mil signatures contra el macrocàmping

Salvem Garriguella té previst fer entrega avui a l'Ajuntament d'unes dues mil signatures recollides contra la instal·lació d'un macrocàmping amb capacitat per a dues mil persones. Ahir al vespre van convocar una assemblea amb els veïns per informar-los de la situació. De moment el projecte ha estat aprovat inicialment i s'ha enviat a diferents departaments de la Generalitat perquè emetin els corresponents informes necessaris.

El càmping es projecta amb 665 parcel·les en 17 hectàrees, sis dedicades a l'espai d'acampada, i suposaria una inversió d'entre vuit i deu milions d'euros.

La plataforma de veïns constituïda per intentar aturar el càmping considera que el projecte és desmesurat i que no ha tingut en compte aspectes com els problemes amb l'aigua, els residus o la destrucció ambiental i paisatgística.

El portaveu de Salvem Garriguella, Joan Salmeron, ha explicat que avui esperen entregar les signatures recollides, principalment entre els veïns, però també han rebut suport de persones dels pobles del voltant i fins i tot algun turista que valora la qualitat de vida actual del municipi.

S'esperava recollir més signatures que vots va rebre l'equip que governa JXG-AM (220 vots) per demostrar que no es pot justificar el projecte perquè té el suport del poble atès que el nombre de signatures recollides en contra és molt superior.

No només esperen que l'Ajuntament reconsideri la seva postura sinó que també volen fer arribar a la Generalitat aquest descontentament per part de la població respecte d'un projecte que consideren insostenible en un poble d'uns nou-cents habitants.

Salmeron espera que es pugui aturar perquè «sempre hem dit que si la construcció de turisme massiu passa de la carretera de Figueres a Llançà ja no li podràs dir a ningú que no».