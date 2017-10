Triple empat a la millor tapa d´anxoves de la ruta de l´Escala

La setena edició de la Ruta de la Tapa de l'Anxova de l'Escala s'ha tancat amb un total de 31.244 tapes servides entre els 48 establiments que hi participaven. Per primer cop hi ha hagut un triple empat en el premi de la millor tapa d'aquest any, amb els restaurants Oreig, la Clota i la Caravel·la compartint premi.

L'Oreig, a més, ha estat premiat per partida doble, ja que els que van completar la ruta l'han escollit de nou com a tapa més original.«El fet que hi hagi un triple empat és un fet curiós, però que denota que hi ha un molt bon nivell i que no és fàcil triar a l'hora de decidir una sola tapa», ha destacat la regidora de Turisme, Marta Rodeja.

Un total de 45 persones han completat tota la ruta i en haver tastat les 48 tapes s'han convertit en jurat, podent escollir la millor.

D'altra banda, s'ha fet un sorteig per repartir els diferents premis que hi havia per a les persones que han completat el total de la ruta o han fet les 21 de fora. Finalment, el guanyador del premi del concurs de fotos de la ruta a Instagram, ha estat per a l'usuari @ishkra2. S'havien penjat un total d'unes 120 fotos.