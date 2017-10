Salvem Garriguella entrega les 2.119 signatures contra el macrocàmping

La plataforma Salvem Garriguella va entregar ahir les 2.119 signatures a l'ajuntament per intentar aturar el projecte de macrocàmping previst al municipi. L'alcaldessa, Isabel Teixidor, assegura que estudiaran la recollida de firmes però recorda que el seu equip veu amb bons ulls el projecte. «No deixarem fer res mal fet però creiem que és una oportunitat», insisteix.

Els opositors asseguren que més de 300 de les firmes són de veïns del poble (amb prop de 900 habitants) que no volen les instal·lacions i demanen al govern municipal que no atorgui al projecte la consideració «d'activitat o instal·lació de valor estratègic i d'especial interès». La iniciativa, que ara està en mans de la Generalitat perquè hi doni el vistiplau, preveu un càmping amb capacitat per a unes 2.000 persones, en una superfície de 17,5 hectàrees i 665 parcel·les.

El projecte està aprovat inicialment i, segons els detractors i l'alcaldessa, Isabel Teixidor, ara es troba en mans de diversos departaments de la Generalitat, que han de donar el vistiplau a les modificacions que ha fet el promotor atenent a les peticions de Medi Ambient i Urbanisme.

Abans que el document torni al consistori i aquest tramiti la seva aprovació provisional, Salvem Garriguella ha demanat de nou que es freni. El seu portaveu, Joan Salmeron, ha demanat que no es consideri aquest projecte com una activitat de «valor estratègic i d'especial interès municipal» i l'aturi. Salmeron assegura que han recollit firmes a tota la comarca però que, només a Garriguella, n'han aconseguit més de 350. «Aquesta xifra ja suposa més dels vots que va aconseguir l'equip de l'alcaldessa a les darreres eleccions municipals», assegura. Des de la plataforma insisteixen, a més, que l'equipament tindrà un impacte molt gran al municipi, que pot provocar problemes en el subministrament d'aigua i que es basa en un model econòmic «caduc».

L'alcaldessa, que ha rebut als veïns, ha explicat que no deixaran fer «una cosa mal feta» ni que tingui «un impacte pel municipi». En aquest sentit, ha dit que el volum màxim es concentraria durant els mesos d'estiu i que, fins ara, no hi ha hagut cap informe desfavorable. Amb tot, Teixidor creu que la iniciativa pot ajudar a dinamitzar l'economia.