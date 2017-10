Veïns de Vilafant demanen que s´anul·li la llicència per ampliar Fricafor

L'Associació de Veïns de les Forques, amb el suport de Iaeden-Salvem l'Empordà, la Plafaforma d'Afectats per la pobresa i la hipoteca de Figueres (PAPH) i de veïns del barri de les Forques demanen que s'anul·li la llicència ambiental per a l'ampliació del 33% de l'activitat de l'empresa Fricafor. També reclamen que es restringeixi l'activitat perquè no pugui funcionar de nit i que s'analitzin nous emplaçaments per traslladar-la a una altra zona.

Diuen estar tips de les molèsties que genera i la passivitat i irregularitats en els darrers tretze anys. La seva activitat ha generat nombrosos litigis, sobretot amb un veí i en els darrers anys s'hi han sumat diferents associacions.

L'empresa està situada al carrer Mare de Déu del Mont en una zona on conviuen empreses i residències. L'Associació diu que és un continu de camions les 24 hores amb problemes de descans i que no s'estan indemnitzant els danys als habitatges per vibracions i topades a façanes.

Ara amb la nova llicència ambiental per a l'ampliació de l'activitat» atoragada per la Junta de Govern Local de l'Ajuntament, en data 4 de maig de 2017 s'han posat de nou en alerta. El juny els afectats van interposar un recurs de reposició en impugnació de la llicència ambiental. L'Ajuntametn no ha respost aquest recurs ni les denuncies presentades.



Molèsties i «passivitat»

Per les entitats hi ha «passivitat continuada de l'Administració Local davant d'incompliments concrets i nombrosos de la indústria» en els darrers anys. Denuncien també la «manca d'adopció de mesures sancionadores i la incoherent actuació municipal pel que fa a haver autoritzat recentment l'ampliació de la indústria, malgrat les previsions del planejament urbanístic del municipi que establien la necessitat de trasllat de l'empresa».

Demanen que es facin inspecicons a l'empresa; que s'incoïn expedients on no compleix; restauri els danys ocasionats i que es plantegi el trasllat de l'empresa a un altre emplaçament.