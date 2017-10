La campanya d´autobús gratuït a Figueres ja ha repartit 904 targetes

En només la primera setmana, s'han emès un total de 904 targetes de transport públic gratuït, que permeten utilitzar l'autobús urbà de Figueres durant dos mesos des del moment d'adquisició de la identificació sense cap cost.

Dimarts passat es donava el tret de sortida a la campanya promocional, resultat d'un acord polític entre el grup de Ciutadans i l'equip de govern figuerenc, i en els primers dies Fisersa ha rebut una mitjana de 200 sol·licituds diàries. L'acollida ha sorprès els seus propis impulsors, que ja imaginaven que tindria una rebuda satisfactòria, però que per contra ha sigut «extraordinàriament bona», diu el regidor de Cs, Héctor Amelló.

La iniciativa vol donar a conèixer als possibles usuaris el funcionament de les 4 línies de bus urbà i fidelitzar nous viatgers. Amelló desvincula el preu com a única raó del poc ús que es fa del bus, un bitllet costa 1,30 euros. El recorregut, la freqüència (de 30 minuts), la flota (8 busos) i la desconeixença són altres aspectes que hi influeixen, des del seu punt de vista. Es podran recollir targetes fins al 31 de desembre i cadascuna tindrà una vigència de dos mesos.

Es tracta d'una iniciativa divulgativa també molt ben valorada pel gerent de Fisersa, Lluís Martínez, que també s'ha mostrat satisfet i content per la rebuda entre els figuerencs. Com que hi ha temps fins a final d'any per aconseguir la targeta, Martínez fa una crida a la calma.

L'avaluació de l'impacte de la campanya en la fidelització d'usuaris no es podrà fer fins a finals de febrer, quan tots els usuaris hagin esgotat la gratuïtat bimensual. «Les opinions dels usuaris permetran millorar el servei a la llarga», assegura el regidor de Cs. De fet, un dels objectius és que de les opinions dels viatgers en sorgeixi la reestructuració de línies.

Paral·lelament a la campanya s'ha instal·lat una oficina en forma d'autobús a la plaça Ernest Vila de Figueres, on es pot adquirir la targeta de gratuïtat després d'omplir un formulari.