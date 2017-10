Continuen les millores a la platja dels Palangrers de Roses

Després del projecte de condicionament dels accessos a la platja dels Palangrers realitzat l'any passat, consistent en l'enjardinament de l'espai i la incorporació d'una rampa de connexió a la platja, l'Ajuntament de Roses prossegueix la millora d'aquesta àrea amb un altre projecte, que consisteix ara en la remodelació de l'aparcament adjacent.

El consistori ha aprovat la licitació per a la contractació de les obres per dur a terme aquest projecte, que consistirà en la remodelació de l'espai entre la carretera del Far, la platja dels Palangrers i el moll de Drassanes. Les obres ordenaran l'espai d'aparcament habilitant 44 estacionaments per a vehicles, 12 places per a motos i 10 per a bicicletes. A més, el projecte donarà continuïtat a l'itinerari per a vianants des de la vorera de la carretera del Far fins a la mateixa platja.

Les obres inclouran la pavimentació de l'espai de la zona d'accés i d'aparcament de vehicles i amb un període de 4 mesos d'execució i amb un cost de 100.000 euros.