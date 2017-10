Figueres crearà més de 650 noves places d'aparcament en zona verda

L'Ajuntament de Figueres preveu convertir l'estacionament del barri Creu de la Mà en zona verda, on es crearan 653 noves places d'ús prioritari per a residents, en una zona amb un gran volum d'aparcament lliure. Amb aquesta ampliació, en el global de la ciutat les xifres d'espais d'Àrea Verda es multiplicarien per cinc i passarien de les 163 vigents en l'actualitat a 816. En els propers mesos es preveu que es completi la base de dades de les matrícules dels cotxes dels residents i que el primer trimestre del 2018 ja es pugui posar en funcionament.

L'objectiu és «afavorir l'aparcament dels residents a prop de casa, que actualment competeixen amb els forans per les places de pàrquing», assegura l'Ajuntament, la qual cosa acabarà empenyent els vehicles dels visitants fora del centre. L'anunci l'ha fet l'alcaldessa, Marta Felip, en una entrevista a Empordà Televisió, on ha avançat que un dels primers punts on s'implantarà l'ampliació serà, precisament, el barri de la Creu de la Mà.

Limitar l'estacionament només a les persones que paguin l'impost de circulació a Figueres obligarà la resta de ciutadans a desplaçar-se a l'altre costat de l'avinguda Salvador Dalí, a la zona on es troben diverses superfícies comercials.

«La zona verda està pensada perquè els veïns tinguin aparcament a un preu simbòlic de 0,5 euros setmanals i la comoditat d'estacionar a prop de casa», explica l'alcaldessa.



Menys trànsit al centre

El govern local vol descongestionar de vehicles el centre de la ciutat i per això és necessari disposar d'estacionaments als voltants que permetin a la resta de ciutadans de la comarca aparcar a prop del centre per anar-hi a peu, però sense la necessitat d'entrar en el nucli urbà. «Estacionar a l'avinguda Salvador Dalí i anar al centre de la ciutat és un moment, hem de superar la barrera mental que fa que tot ens sembli lluny», apunta Felip.

S'ha escollit la Creu de la Mà, segons l'Ajuntament, per una manca d'aparcament lliure diürn, poca rotació de vehicles i una elevada activitat econòmica.

En l'àmbit de l'àrea verda s'inclouen algunes places de zona blava «per afavorir l'activitat comercial de determinats indrets», s'explica des de l'Ajuntament. Es preveu que paral·lelament a la creació de les 653 noves places d'estacionament s'ampliï en 29 la zona blava, de tal manera que el pes d'una i altra a la ciutat s'intercanviaria. Actualment, Figueres disposa de 579 places de zona blava i 163 de zona verda, però de cara al 2018 l'aparcament per a residents representaria el 57,3% de les places de la ciutat amb un total de 816 i les de zona blava en serien 608 (42,7%). Així, la ciutat incrementarà l'estacionament regulat fins a 1.424 places.

La implantació a Figueres de la zona verda d'aparcament va començar el 2013, amb una prova pilot focalitzada al centre històric i amb la possibilitat d'ampliar-la a la Creu de la Mà, Rally Sud i el Parc de les Aigües. Aleshores l'alcaldessa es mostrava partidària de fer-ho extensiu a altres punts «si funcionava bé», i això és el que es vol fer. L'Ajuntament vol descongestionar el nucli urbà de Figueres i per això continua buscant solars buits per convertir-los en estacionaments dissuasius, de moment sense èxit. Ara per ara, a l'aparcament de la carretera de Llançà s'hi ha d'afegir el carrer Migdia a la zona de l'estació, el carrer dels Fossos i Joan Arderius. «L'aparcament a la part oest de Figueres està solucionat amb l'estacionament al carrer Carles Fages de Climent», situat a l'avinguda Salvador Dalí, diu Felip.