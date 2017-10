Els alcaldes socialistes de l'Escala i Vilafant s'oposen a l'aplicació de l'article 155

L'alcaldessa de Vilafant, Consol Cantenys (PSC), i el de l'Escala (Alt Empordà), Víctor Puga (PSC), han mostrat el seu desacord amb el suport del PSOE a l'aplicació de l'article 155 de la Constitució. Ambdós batlles socialistes han fet escrits a través de les xarxes socials on critiquen la mesura. En el cas de Vilafant, Cantenys no es plantejaria a hores d'ara abandonar la militància del partit però si que ha fet saber a la direcció que no dona suport a la decisió. Per la seva banda, Puga ha assegurat estar "preocupat" i "indignat" pel que considera una "conculcació de drets i llibertats dels catalans davant de la qual el PSC no pot restar impassible i ser-ne còmplice". Tant Cantenys com Puga critiquen que lluny d'aplicar una "cirurgia fina", el que planteja d'Estat, amb el suport del PSOE i C's, atacar de ple l'autogovern de Catalunya.

El malestar entre les files socialistes pel suport del PSOE a l'aplicació del 155 s'està fent sentir també a les comarques gironines. Aquest dilluns es feia públic que una regidora de Les Planes d'Hostoles (Garrotxa) es planteja abandonar el paraigües del partit com a protesta per l'actuació dels socialistes. En d'altres poblacions com l'Escala o Vilafant, les critiques tampoc s'han fet esperar. Els alcaldes d'ambdós municipis, han fet saber a través de les xarxes socials que no veuen bé la mesura.

Cantenys ho manifestava el mateix dissabte en un escrit. "El més radical desacord i rebuig a l'aplicació de l'article 155 i les mesures que se'n deriven, comunicades aquest matí pel govern de l'Estat", afirmava. Segons ha pogut saber l'ACN, l'alcaldessa no es planteja a hores d'ara abandonar el partit però si que ha fet saber a la direcció que no està d'acord amb les mesures adoptades.

Per la seva banda, Puga s'ha mostrat més contundent i ha assegurat en una publicació que el "PSC no pot restar impassible i ser còmplice" del que considera un intent de "liquidar les institucions democràtiques que pertanyen a tots els catalans". L'alcalde, que no milita amb la formació,, veu la situació com un "gravíssim atemptat contra l'autonomia i les institucions catalanes, sense precedent en la nostra històrica democràtica". Tant Puga com Cantenys, a més, veuen molt lluny l'anunci inicial de fer una operació de "cirurgia fina" a l'autogovern català en les mesures anunciades per l'Estat espanyol.