Figueres obre la convocatòria d'ajudes de fins a 21.000 euros per a nous negocis

L'Ajuntament de Figueres ha obert la convocatòria de subvencions de fins a 21.000 euros per a l'obertura de nous establiments a carrers no comercials. També es donaran ajudes de fins a 7000 euros per a la reforma dels existents al centre històric. Les franquícies i grans superfícies estan excloses.



L'objectiu d'aquests ajuts és fomentar la dinamització dels carrers poc comercials o degradats del Centre Històric i la renovació i reactivació del comerç ja existent.



Els ajuts per a l'obertura o rehabilitació i millora d'establiments amb atenció al públic entorn del Centre Històric, aprovats al ple del mes de juny, compten amb una partida de 175.000 euros, i permetran finançar el 50% del cost total dels treballs. Les franquícies i grans superfícies estan excloses d'aquestes subvencions i es prioritzaran els ajuts als emprenedors i al petit comerç de proximitat.



Els ajuts es destinaran a obra i instal·lacions, tant a l'interior com a l'exterior de l'establiment, climatització (excloent aparells portàtils), il·luminació, retolació, maquinària i mobiliari requerit per al desenvolupament de l'activitat, i honoraris facultatius per la redacció del projecte tècnic si s'escau.



L'alcaldessa de Figueres, Marta Felip, destaca la necessitat i la importància d'aquesta línia d'ajuts per dinamitzar el comerç del barri vell, incentivant l'emprenedoria i ajudant al petit comerç actual, mesures que serviran per canviar completament la tipologia de carrers no comercials que amb el temps han patit un procés de degradació, i donaran un impuls comercial que contribuirà a ampliar l'àmbit comercial més enllà del rovell de l'ou.



Continuar la transformació del centre

En aquest sentit ha manifestat que "aquestes subvencions serviranque hem iniciat amb les subvencions per a la rehabilitació de façanes i millores en edificis, i amb la reforma de carrers que s'iniciarà aquest novembre amb la reurbanització del carrer Barceloneta i continuarà amb els carrers Jonquera, Ample i Peralada".La convocatòria estarà oberta fins al 31 de desembre.L'Ajuntament ha publicat el plànol dels carrers on volen potenciar la creació de nous locals: http://ca.figueres.cat/upload/element/planol-carrers.pdf