Figueres reclama aturar l'aplicació de l'article 155

L'Ajuntament de Figueres ha aprovat la moció que insta al govern espanyol a "aturar la suspensió de l'autonomia de Catalunya" amb l'aplicació de l'article 155 de la Constitució Espanyola. El document, proposat per l'AMI i l'ACM, també dona ple suport al Govern català per "fer efectiu" el mandat democràtic de l'1-O i condemna "la violació de drets fonamentals a Catalunya a través de les mesures repressives aplicades per l'Estat espanyol".

La iniciativa ha comptat amb el suport del PDeCAT, ERC i la CUP. Hi han votat en contra el PSC, el PP i el regidor no adscrit, Diego Borrego. L'edil de Compromís s'ha abstingut i els dos exmembres d'Unió han abandonat el ple abans de la votació perquè s'oposen a la convocatòria de la sessió.