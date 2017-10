La CE fa costat al Govern de Rajoy i avala l'aplicació de l'article 155 a Catalunya

La Comissió Europea (CE) va reiterar ahir el seu suport a l'ordre constitucional i jurídic a Espanya, en resposta a l'activació de l'article 155 de la Constitució espanyola, aprovada pel Consell de Ministres.

«La posició de la Comissió Europea és ben coneguda des del 2 d'octubre», va dir en roda de premsa el portaveu comunitari, Margaritis Schinas, que va citar les recents intervencions del president de l'Executiu comunitari, Jean-Claude Juncker -l'última vegada divendres passat a Oviedo- i del vicepresident primer de la CE, Frans Timmermans, al Parlament Europeu, sobre aquest tema.

«Sempre hem dit que respectem l'ordre constitucional i jurídic d'Espanya i les mesures (...) s'inscriuen en aquest ordre constitucional», va indicar el portaveu.

Juncker i els presidents de l'Eurocambra, Antonio Tajani, i del Consell Europeu, Donald Tusk, van coincidir divendres passat durant la cerimònia de lliurament dels Premis Princesa d'Astúries a Oviedo a mostrar el seu suport a les normes legals com a fonaments bàsics de la Unió i dels seus països membres després de rebre el guardó de mà del rei Felip VI.

Les mesures de l'article 155, que hauran de ser aprovades pel ple del Senat el 27 d'octubre vinent, preveuen el cessament del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i de tots els membres del seu gabinet, limitar les funcions del Parlament i convocar eleccions a Catalunya abans de sis mesos.

El president de la Comissió Europea (CE), Jean-Claude Juncker, va assegurar en un fòrum universitari que està «en contra de tots els separatismes a Europa» i no li agrada «el que està passant a Catalunya».

«La voluntat de voler tenir una identitat pròpia és un reflex comprensible. Però voler oposar la identitat que tenim (...) a d'altres regions és de mala qualitat. Estic en contra de tots els independentismes a Europa», va declarar el president de l'Executiu comunitari.

«Per tant no m'agrada el que està passant a Catalunya, des del respecte a la voluntat popular observada», va afegir Juncker, qui es va pronunciar d'aquesta manera en una intervenció davant estudiants de l'escola de ciències polítiques Science-Po d'Estrasburg, ciutat en la qual es reuneix el Parlament Europeu aquesta setmana en sessió plenària.

El màxim responsable de la Comissió Europea va afegir que, més enllà de la crisi a Catalunya, està a favor que es mantingui «un debat sobre el paper de les regions» a la Unió Europea, i va recordar que la UE disposa d'un òrgan consultiu, el Comitè de les Regions (Cdr), on aquestes poden defensar els seus plantejaments.

Juncker es va mostrar «convençut que en 20 o 30 anys el gran partit econòmic» no es disputarà entre Estats, sinó «entre les regions», i va advocar per dotar-les «dels mitjans que necessiten per reafirmar la seva identitat, perquè facin valer el seu interès econòmic. És essencial».



En defensa de les nacions

«Els que componen Europa, els pobles d'Europa, no hi ha (un sol) poble europeu, voldrien que Europa respecti millor les nacions. Les nacions no són una invenció provisional d'Europa. Estan fetes per durar», va prosseguir. «Però no és una raó per deixar-se portar per les vel·leïtats de l'independentisme», va concloure.