Condemnat un agent de la policia nacional a Portbou per quedar-se marihuana

L'Audiència de Girona ha condemnat un agent de la policia estatal destinat a Portbou (Alt Empordà) que el 20 de desembre del 2014 es va quedar un paquet de marihuana que hi havia en dipòsit a la comissaria. La droga estava dins una maleta, sense propietari conegut, que els agents havien intervingut dies abans en un tren regional. L'agent, José Luis Hernández, ha reconegut que va agafar el farcell amb 1,01 quilos de marihuana amb la intenció de traficar amb la droga. L'acusat s'enfrontava inicialment a 4 anys i mig de presó però, finalment, fiscalia i defensa han arribat a un acord per imposar-li una pena de 2 anys per un delicte contra la salut pública en concurs amb malversació de diners i efectes públics. Li apliquen una atenuant de reparació del dany i una altra de trastorn mental. A l'agent, que actualment està suspès, l'inhabiliten per exercir de policia durant 2 anys. A més, la policia té un expedient administratiu obert contra ell que es resoldrà ara que ja hi ha sentència ferma.

L'acusat ha reconegut que entre les dues i les tres de la tarda del 20 de desembre del 2014, aprofitant-se del seu càrrec com a agent de la policia judicial a la comissaria de Portbou, va agafar les claus de l'habitació on hi havia els decomisos en dipòsit. Ho va fer, segons sosté el fiscal i ell mateix ha admès, calculant els canvis de torn per evitar que hi hagués cap superior jeràrquic o cap altre agent que els pogués descobrir i impedir-li quedar-se la droga.

"L'acusat tenia especial obligació professional de vigilància, control i custòdia de la clau i va actuar faltant a les més elementals normes de fidelitat, amb la voluntat d'enriquiment personal", sosté el fiscal Enrique Barata. Un cop es va assegurar que ningú el podia enxampar, va creuar el passadís i va accedir al compartiment dels efectes comissats.

Allà hi havia una maleta de propietari desconegut intervinguda dies abans per la policia en un tren regional i que contenia cinc paquets de marihuana, amb un pes total de 5,8 quilos. "L'acusat era conscient de què hi havia i què buscava", detalla el fiscal. Aleshores, l'agent va agafar un dels paquets amb la intenció de destinar-lo a tràfic de drogues.

En concret, el farcell contenia 1,012 quilos de marihuana que hauria tingut un valor al mercat de 1.336,94 euros. Quan la policia estatal va descobrir que algú havia sostret la clau de l'armer i s'havia endut la droga, van interrogar a l'ara condemnat. Tot i que inicialment va negar ser l'autor dels fets, posteriorment ho va reconèixer tot i va tornar la droga. "Va anar voluntàriament a casa i va portar el paquet íntegre i la clau, entregant-li al seu superior", exposa el fiscal.

L'endemà, es va personar a comissaria on el van detenir. En el moment de l'arrest, van descobrir que dins la cartera on duia la placa hi tenia una bosseta amb 0,3 grams de cocaïna. "No ha quedat acreditat que li donés un altre ús o destí que el consum esporàdic personal", recull el fiscal.



Trastorn mental

El fiscal demanava inicialment per a l'agent una pena de 4 anys i mig de presó i multes per valor de 5.350 euros. A més, també sol·licitava que l'inhabilitessin durant 5 anys i mig. Ja li apreciava una circumstància atenuant de reparació del dany perquè va tornar la droga i va consignar diners per fer front a la responsabilitat civil.

Aquest dimarts, fiscalia i defensa han arribat a una conformitat. Finalment, li imposen una pena de 2 anys de presó i una multa de 4.000 euros com a autor d'un delicte contra la salut pública en concurs amb un delicte de malversació de diners i efectes públics.

A banda de l'atenuant de reparació del dany, li han apreciat una altra circumstància de rebaixa de pena per trastorn mental per un informe forense del setembre d'aquest any que acredita que, en el moment dels fets, patia un trastorn ansiós depressiu i un trastorn adaptatiu que li minvaven "parcialment" les seves capacitats.

No haurà d'entrar a presó perquè no té antecedents però durant el període de la condemna no podrà tornar a exercir de policia. Des que es van descobrir els fets, l'agent està suspès.

El fiscal, Enrique Barata, ha explicat que és molt complicat que pugui tornar a ingressar al cos. D'una banda, per la inhabilitació penal imposada arran de la sentència, però també perquè a partir d'ara tindrà antecedents penals i, en paral·lel, la policia té obert un expedient administratiu contra l'agent que es resoldrà ara que ja hi ha condemna ferma.