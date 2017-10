Figueres convoca als veïns a debatre com dividir en barris o districtes la ciutat

L'Ajuntament de Figueres ha organitzat per aquest dissabte 28 d'octubre un taller participatiu per a l´estudi de la divisió de la ciutat en districtes i creació de Consells de Barri. El taller, que tindrà lloc a les 11 h al Saló de Plens amb la presència del primer tinent d'alcalde i regidor de Participació Ciutadana, Francesc Cruanyes, i representants de la consultora encarregada del projecte, és obert a tothom per tal d'incorporar les inquietuds i la perspectiva de la ciutadania en la definició d'aquests òrgans de participació territorial.

"Un dels reptes de la regidoria -indica Cruanyes- és la divisió de la ciutat en districtes i la creació d´estructures veïnals representatives, democràtiques i homogènies, que cap racó o barri no se senti menys representat que cap altre; per això, ho volem assolir amb el màxim de participació de la ciutadania i el consens de tots els ghrups municipals"



En el taller participatiu de dissabte es parlarà sobre les característiques que han de tenir els Consells de Barri a partir dels següents punts: el context del qual es parteix, qui ha de poder participar en aquests espais, què s'hi ha de debatre o treballar, i com s'han de gestionar aquests òrgans. Així, es recolliran valoracions i es definiran propostes de manera col·lectiva, per tal que aquests espais de participació siguin el més ajustat a les necessitats i demandes de la població.

L´Ajuntament de Figueres ha iniciat aquest 2017 un procés de participació per a definir la creació d´una estructura d´òrgans de participació ciutadana que funcionin com a espais de representació veïnal i aglutinin diferents sectors socials de cada barri. L'objectiu d´aquests espais és incidir en la valoració i presa de decisions en temes territorials que afecten al conjunt de veïnes i veïns de cada zona. Actualment, el procés es troba en la fase de definició compartida.