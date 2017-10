L´Ajuntament de Figueres promou l´obertura d´establiments en carrers no comercials

L'Ajuntament de Figueres ha obert la convocatòria de subvencions per impulsar l'obertura de nous negocis en zones no comercials de fins a 21.000 euros, a través de la qual s'espera fomentar la dinamització de carrers poc comercials, com seria part del carrer Jonquera.

D'altra banda, també es busca renovar i reactivar el comerç ja existent al Centre Històric, on els establiments també poden optar a subvencions de fins a 7.000 euros per a reformes. Les franquícies queden excloses d'aquests ajuts i, segons l'Ajuntament, es prioritzaran les subvencions als emprenedors i al petit comerç de proximitat. En total, els ajuts compten amb una partida de 175.000 euros i permetran finançar la meitat del cost dels treballs dels nous establiments i la rehabilitació dels ja existents.

L'alcaldessa de Figueres, Marta Felip, considera que la línia d'ajuts contribuirà en la dinamització del comerç del barri vell i també incentivarà l'emprenedoria i ajudarà el petit comerç. Els carrers no comercials han patit un procés de degradació i s'espera des de l'Ajuntament que les subvencions es tradueixin en l'ampliació de l'àmbit comercial «més enllà del rovell de l'ou».



Transformació en un barri vell

Els ajuts donen continuïtat al Pla d'Intervenció Integral del Centre Històric que es va iniciar amb subvencions per rehabilitar façanes dels edificis. També es va remodelar la plaça de les patates i ara es preveu que la reforma de carrers continuï aquest novembre amb la reurbanització del carrer Barceloneta, Jonquera, Ample i Peralada. La intenció, com ja s'ha manifestat des de l'Ajuntament anteriorment, és la de convertir el centre històric en una mena de barri vell a l'estil gironí. El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 31 de desembre i se'n beneficiarà la perifèria.