El PDeCAT descarta trencar el pacte amb el PSC al Consell Comarcal de l'Alt Empordà

El president del Consell Comarcal de l'Alt Empordà, Ferran Roquer (PDeCAT), descarta trencar el pacte de govern que tenen amb el PSC pel suport dels socialistes a l'aplicació de l'article 155 de la Constitució. Roquer ha respost així a la petició que el grup d'ERC a la institució a fet demanant que adopti la mesura. Els republicans s'han posat a disposició de les forces sobiranistes per donar estabilitat a l'ens comarcal si expulsa el PSC del govern. El president, però, ha assegurat que l'acord entre ambdues formacions "funciona" des de l'any 2003. En aquest sentit, Roquer ha explicat que aquest dimarts s'ha reunit amb el vicepresident, el socialista Pere Casellas, que li ha expressat "el desacord i rebuig del grup comarcal a l'aplicació del 155".

En un comunicat, l'ens assegura que Roquer no veu cap "motiu polític, ni molt menys de gestió i funcionament per trencar el pacte". Un pacte que, insisteix, "tanta estabilitat ha donat al Consell Comarcal des de fa gairebé 15 anys". En aquest sentit, detalla que en la reunió celebrada aquest mateix matí, els socialistes s'han mostrat en desacord amb la decisió del PSOE. "Consideren que existeixen altres solucions democràtiques per desencallar el moment polític actual", afirmen. Malgrat això, Roquer reitera el seu compromís "inequívoc amb el Govern i el Parlament de Catalunya en l´actual cruïlla política i històrica que viu el país".

La resposta del president de la institució arriba després que ERC hagi reclamat el trencament i s'hagi ofert a donar "estabilitat" a través d'una unió de forces sobiranistes (que inclourien la CUP). La portaveu de la formació, Anna Massot, ha assegurat que "estem en un cruïlla històrica per a Catalunya i no es poden acceptar segons quins posicionaments. Des d'ERC, al Consell, no donarem el vistiplau a aquesta dinàmica".

"No es pot continuar governant amb qui no ha denunciat l'atac i la repressió que patiran les institucions i les ciutadans un cop es faci efectiu el 155", remarquen.