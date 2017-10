El PSC de Figueres carrega contra el govern per prorrogar els impostos

La pròrroga de les ordenances fiscals que preveu l'equip de govern de Figueres torna a enfrontar PSC a l'oposició i PDeCAT al govern. L'exsoci dels antics convergents ha carregat durament contra la decisió del govern municipal de mantenir les mateixes ordenances d'aquest 2017 per l'any vinent, una decisió que permet evitar haver de buscar complicitats entre l'oposició.

Per als socialistes, l'anunci de la congelació de les taxes i impostos «revela la inacció política de l'alcaldessa de Figueres i constata la seva incapacitat per teixir una aliança política». El portaveu del PSC a l'Ajuntament de Figueres, Pere Casellas, titlla l'alcaldessa Marta Felip d' «incapaç de governar» i l'acusa de «deixar congelada la ciutat pels seus interessos personals i de partit».

Mantenir les ordenances fiscals vigents implica que no s'haurà de redactar un nou text, i per tant, no caldrà cap votació. En cas contrari, el govern local, que governa en minoria amb cinc regidors, hauria d'obrir una ronda de contactes per aconseguir suports.

L'ordenança vigent manté, per tant, els impostos i taxes congelades. L'Impost sobre Béns Immobles (IBI) i l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM) queden intactes. Però el PSC considera necessària la revisió «en profunditat» de la fiscalitat municipal.

Respecte a l'IBI, continuarà a un tipus impositiu del 0,7945% per quart any consecutiu, però els socialistes consideren que s'hauria de revisar a la baixa «després dels increments que hi ha hagut derivats de revisions de cadastre» així com revisar també «alguna part» de l'IVTM en relació amb vehicles històrics i també repassar les taxes d'escombraries «per tenir la capacitat de finançar amb garanties un nou contracte de recollida i neteja». De fet l'única taxa susceptible d'augmentar és la de recollida d'escombraries, que ja es va apujar en els impostos del 2017. El seu futur cost dependrà de l'adjudicació del nou servei de recollida, que podria ser a l'alça.