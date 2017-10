Doble concentració a l´Escala a favor i en contra dels Guàrdia Civils

L´Escala ha viscut aquest dimecres al vespre una doble concentració en diferents punts del poble. El trasllat dels agents de la Guàrdia Civil al càmping Illa Mateua, situat a la Cala Montgó, ha generat controvèrsies entre els veïns i tant partidaris com detractors han sortit al carrer.



De fet ahir ja es van concentrar diversos veïns davant les portes de l´establiment per mostrar la disconformitat per la presència dels agents al poble i avui, una cinquantena de persones han respost a la cassolada amb una manifestació de suport als agents. Acompanyats amb banderes espanyoles i càntics unionistes un dels manifestants, Felipe Martínez, explica que és una reacció a la cassolada que es va produir ahir contra la d´agents a l´Escala.



«Si es produeix una altra manifestació en rebuig de la Guàrdia Civil, nosaltres ens hi tornarem a concentrar per fer-los arribar el nostre suport», afirma Martínez, qui assegura que els agents li haurien traslladat el «sentiment reconfortant» per aquesta darrera concentració. El càmping on s'hi allotgen és el mateix que aquest estiu va fer les polèmiques maniobres militars.

D´altra banda, mentre l´Ajuntament celebra el ple contra l´aplicació de l´article 155, uns 300 veïns de l´Escala s´han manifestat contra la presència de la Guàrdia Civil al poble i han reclamat l´alliberament de Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, empresonats des del dilluns passat. La concentració, encapçalada una pancarta on s´hi podia llegir «Fora les forces d´ocupació» i «llibertat presos polítics».