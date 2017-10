Figueres s´encamina cap a la divisió en districtes i Consells de Barri

Fa temps que Figueres està a l'espera d'una divisió en districtes i la conseqüent creació dels Consells de Barri. Un any després que l'Ajuntament aprovés el procés deliberatiu que té com a finalitat la creació d'aquests òrgans de participació territorial, ara convoca els veïns en un taller participatiu que se celebrarà el dissabte per a l'estudi i creació dels Consells de Barri.

La del dissabte serà la primera trobada amb figuerencs per començar a teixir la creació d'una estructura d'òrgans permanents de representació veïnal «democràtics i homogenis, per tal que cap racó o barri no se senti menys representat que els altres», diu el regidor de Participació Ciutadana, Francesc Cruanyes.

El també primer tinent d'alcalde, acompanyat per representants de l'empresa externa encarregada del projecte, encapçalaran la trobada que tindrà lloc a les 11 al Saló de Plens de l'Ajuntament. Oberta a tota la ciutadania, busca obrir un debat per definir qui ha de participar en aquests espais, què s'hi ha de debatre o treballar i com s'han de gestionar els Consells.

És el primer taller ciutadà que es convoca amb aquesta finalitat i es preveu que se'n facin més amb els veïns.



Representació homogènia

«El més important és que cada zona tingui una representació homogènia», diu Cruanyes, per tal que la incidència i implicació entre barris siguin les mateixes. La divisió de la ciutat és un dels reptes de la regidoria i Cruanyes preveu que la seva creació s'enllesteixi «abans d'acabar el mandat municipal», posant com a data límit l'any 2019.

La creació definitiva dels Consells de Barris serà el resultat del consens polític, l'avaluació dels tècnics i el debat ciutadà, amb la intenció que tingui un llarg recorregut.

«Tot el procés busca el màxim consens i unanimitat a nivell polític, ja que una operació d'aquesta envergadura ha de perdurar en el temps», assegura Cruanyes. Un dels aspectes que s'hauran de determinar és en quants districtes o barris es divideix la ciutat. Per al primer tinent d'alcalde hauria d'oscil·lar entre un mínim de 5 i un màxim de 8.

El procés deliberatiu està integrat per l'alcaldessa, Marta Felip, el regidor de Participació, un regidor de cada partit polític de l'Ajuntament , tècnics i una consultoria externa.