Un robot amb feromones per tenir cura de les vinyes

Un robot agrícola per controlar les vinyes. Eurecat.

El celler Mas Llunes de Garriguella ha realitzat unes proves amb una tecnologia innovadora que resultaria molt eficaç i productiva si arribés a implantar-se en l'àmbit viticultor. Es tracta d'un robot que s'encarrega de monitoritzar i mantenir les vinyes de manera totalment autònoma.

L'aparell està dotat d'una sèrie de sensors que reben informació i, d'aquesta manera, el prototip pot navegar amb llibertat pels terrenys de la vinya, per molt irregulars que siguin, buscar ceps i detectar-ne l'estat de salut per mitjà de les dades que rep a través de les càmeres visuals que porta incorporades.

A més a més, l'aparell disposa d'un braç electrònic que pot suportar un dispensador de feromones. D'aquesta manera, en la seva ruta per la vinya, el robot també pot aprofitar per repartir-ne, tot impedint la reproducció d'insectes, i evitar plagues.

"Si d'aquí a un temps aquest prototip es desenvolupés, i el preu fos assequible, es podria implantar a les nostres vinyes. Això ens alliberaria d'una quantitat important de la nostra feina. Una feina que és manual i molt dura", apunta Anna Luis, tècnica de qualitat del celler Mas Llunes.

Aquest prototip, desenvolupat per la Unitat de Robòtica i Automoció Eurecat, ha estat pensat expressament pels terrenys abruptes i les condicions climatològiques adverses presents en les vi­nyes. El robot forma part del projecte GRAPE (Ground Robot for Vineyard Monitoring and Protecting) i està cofinançat pel programa Echord++ de la Unió Europea