VÍDEO | Els veïns organitzen una cassolada contra la Guàrdia Civil a L´Escala

Diverses desenes de persones a la nit van mostrar la seva disconformitat amb la presència d'un nombrós contingent d'agents de la Guàrdia Civil a l'Escala, que ahir van arribar a un càmping de la localitat. Agents desplegats a Catalunya s'allotgen al càmping illa Mateua, on aquest estiu es van fer pràctiques militars en les que va participar el cos.

Pel volts de les sis de tarda, van arribar els vehicles policials amb els efectius que s'allotjaran als bungalous de l'establiment. No se sap la xifra exacta però tot apunta que aniran arribant paulatinament i que provenen de la base militar de Sant Climent Sescebes.

L'adjunta a direcció, Eva Maria Trias, ha explicat que l'establiment està tancat al públic i que la contractació s'ha fet a través d'una agència. Trias remarca que es tracta d'un negoci privat que es dedica a oferir allotjament i, tot i que admet que hi pot haver detractors, insisteix que "som un país democràtic on tothom és lliure de pensar el que vulgui".

Tot apunta que es tracta de part dels efectius que primer s'allotjaven a Calella (Maresme) i que, posteriorment, es van desplaçar a la base militar de Sant Climent Sescebes. De fet, alguns testimonis han explicat que els han vist sortir d'aquestes instal·lacions abans d'arribar a l'Escala. A les portes del càmping, els esperaven un grup de veïns del municipi (defensors i detractors de la presència del cos) i alguns d'ells es plantejaven organitzar algun tipus de cassolada de protesta al llarg de la nit, com ha succeït finalment.

Trias ha defensat la seva actuació tot i que admès que "estem en un país democràtic on hi ha llibertat d'expressió". Per això, ha dit, "sabem que hi ha gent que li semblarà bé i gent a la que no". "Nosaltres no ens posicionem, som empresaris, dels empresaris que, de moment, ens mantenim aquí i no fem com les 1.400 empreses que han fugit de Catalunya", insisteix.



Maniobres militars polèmiques a l'estiu

El càmping ja va ser objecte de polèmica aquest estiu. El passat 7 de juliol l'establiment va organitzar una exhibició de maniobres militars on van participar-hi una vintena d'efectius de la Guàrdia Civil i de l'Exèrcit. L'actuació simulava un exercici d'assalt a la línia costanera on els militars i el cos policial es van llençar a l'aigua i van fer ràpel a l'Illa Mateua carregats amb tot l'equip, incloses armes. Després, van arribar nedant a la costa i van accedir a les instal·lacions del càmping, que els va convidar a fer l'activitat com un "element més d'animació" dels que realitzen al complex. La situació va provocar un fort rebombori a la població i va forçar la dimissió del seu propietari, Martí Guillem, fins aleshores regidor de CiU a l'oposició del municipi.