La DO Empordà s'obre al mercat dels EUA i continua l'aposta per Barcelona

El El vi de la DO Empordà viu un bon moment. El Consorci Regulador parla d'un augment de les vendes i es manté l'aposta per ampliar el mercat a Barcelona i els Estats Units, on ja s'hi han començat a promocionar.

«Mai havíem estat tan bé» diu en Josep Serra, vicepresident de la DO Empordà. El primer mercat de la marca és el gironí, però ara el repte passa per eixamplar les vendes fora de la demarcació i Barcelona és l'aposta més immediata. Entre el divendres 27 i el diumenge 29 d'octubre, 12 cellers dels 44 de la DO Empordà participaran a la Fira del Vi i el Cava de la capital catalana per donar a conèixer el vi empordanès. A més, el proper dissabte 4 de novembre la DO es promocionarà a les conferències anuals de l'associació vitivinícola American Wine Society, amb dues sessions -amb més de 250 oients cadascuna- sobre les característiques del vi de la zona i l'oferta enoturística de l'Empordà, explica Serra.

Però a l'expansió dels mercats també s'hi ha de sumar la incorporació de nous cellers, així com l'increment en la producció i l'embotellament de vi. El següent pas que es vol assolir és la captació de més més cellers de l'Alt i el Baix Empordà.



Bon balanç de la Mostra del Vi

La 33a Mostra del Vi, que es va celebrar entre el 7 i el 10 de setembre a Figueres, s'ha consolidat com l'aparador de referència de la DO Empordà a la zona. El balanç de l'edició d'enguany ha constatat el creixement de l'impacte econòmic a la ciutat. La fira es va tancar amb un balanç de 367.864 euros i al voltant d' 11.500 assistents malgrat la pluja, que no va «pràcticament afectar l'esdeveniment», diu l'Ajuntament. L'informe posa de manifest la rendibilitat del festival per a la ciutat: per cada euro invertit, el retorn és de 5,66 euros. A més, la despesa mitjana dels assistents a la Mostra del vi és de 24,9 euros. El regidor de Fires i Mercats, Jordi Masquef, afirma que es tracta d'un «festival consolidat, amb gran impacte territorial». Una prova n'és la procedència dels visitants: els locals (43%) i els que provenen de l'Empordà (44%) representen el pes més gran i un 13% provenen de la resta de la demarcació i la Catalunya Nord. A més, l'Ajuntament treballarà per «unir esforços amb la DO per fer de Figueres la capital de la distinció», assegura Masquef, i captar públic provinent de Barcelona.

L'informe elaborat per una consultoria externa conclou que prop del 90 % dels enquestats recomanaria l'esdeveniment a d'altres persones, i la puntuació mitjana que obté l'esdeveniment és de 8,6.