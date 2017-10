El fiscal demana tres anys de presó per traficar amb cocaïna

Tres anys de presó i una multa de 160.000 euros en concepte de responsabilitat civil per un delicte contra la salut pública. Aquesta és la pena que demana el ministeri fiscal per un home que havia intentat passar per la frontera 1.490 grams de cocaïna amb la intenció de vendre-la.

Els fets van succeir el 16 de novembre del 2016. L'home, de nacionalitat espanyola i sense antecedents penals, circulava per l'AP-7 en direcció a la frontera amb França. A l'altura de la Jonquera, va ser aturat per uns efectius de la Guàrdia Civil que estaven realitzant un control rutinari a la zona.

Els agents anaven acompanyats de dos gossos, i en escorcollar el cotxe de l'home, aquests van localitzar set ampolles de plàstic que contenien droga a la part posterior del vehicle. En total hi havia 1.490 grams valorats en 55.459,20 euros. La finalitat de l'acusat era vendre-la posteriorment al mercat per aquest preu. A dins el cotxe, els guàrdies també hi van trobar dos telèfons mòbils, els quals utilitzava per comunicar-se amb els compradors, i una suma de 440 euros en metàl·lic destinats a cobrir les despeses del desplaçament del suposat traficant.

Des del moment de la detenció, l'home es trobava en una situació de presó provisional comunicada i sense fiança. Després del judici que es va celebrar ahir a l'Audiència de Girona, el cas va quedar vist per a sentència.