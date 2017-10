Doncs que ens explica l' Anna Font, en la seva crònica de dimarts al DdG, que el PSC figuerenc està enfadat, políticament parlant cal suposar, amb The Majoress perquè el seu portaveu, Pere Casellas, l'acusa d'estar «incapacitada per governar». I dic que només políticament perquè no vull fer divagacions ni treure conclusions del que es podria pensar que volen dir o insinuar quan afirmen que hi veuen «interessos personals i de partit a deixar congelada la ciutat», perquè com ja he anat repetint insistentment, la metàfora i l'eufemisme, però sobretot l'amfibologia s'estan implantant de manera asfixiant en la pràctica del llenguatge, tot superant aquella màxima de Don Miguel de Unamuno segons la qual als catalans «les pierde la estética».

Perquè, és clar, tots els polítics no solament tenen sinó que han de tenir interessos personals i de partit de caràcter polític, (és el que deia Weber en definir les seves característiques: passió, responsabilitat i mesura davant la seva causa), perfectament lícits... i poden ser esclaus d'altres.

Tot això bé a propòsit de la decisió de l'equip de govern de congelar taxes i impostos de recaptació municipal, és a dir, que l'any que ve els figuerencs no pagarem més per l'IBI (béns immobles), ni per l'IVTM (vehicles), ni per l'ICIO (obres) , ni per l'IVTNU (terrenys), ni per l'IAE (activitats econòmiques), a la qual s'oposa, de moment no se sap si en solitari, el grup repetidament exsoci de govern de l'ara PDeCAT, considerant que això significa una «renúncia a governar la ciutat».

Un servidor, benvolguts lectors, no entrarà en aquestes disquisicions d'exparelles, ells sabran dels seus amors i desamors; però mirin per on, això que, encara que sigui per una vegada i degut, diuen, a la minoria dels cinc, no hi hagi reunió de polítics i no ens apugin les contribucions em dona un cert grau d'alegria, encara que ja sé que hi haurà qui voldrà valorar-ho com un senyal de bloqueig, més que de política de contenció.

Perquè recordin aquella dita de «reunió de pastors, ovella morta».