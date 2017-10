Jornada divulgativa per als empresaris i emprenedors de Figueres

L'Ajuntament de Figueres va presentar ahir els serveis de l'Oficina d'Emprenedoria i Empresa amb un Auditori Caputxins pràcticament ple. La sessió divulgativa estava dirigida als usuaris en potència del servei amb la intenció d'encoratjar la creació de nous negocis.

L'acte el va inaugurar l'alcaldessa de Figueres, Marta Felip, que va destacar el paper de l'Oficina d'Emprenedoria i Empresa en l'assessorament per l'impuls empresarial de la ciutat «orientat sobretot en el sector serveis». Les xifres d'activitat empresarial i atur «ens aconsellen que seguim insistint en l'acompanyament per part de l'Ajuntament», diu Felip, per aconseguir un «dinamisme empresarial en el territori».

El servei ofereix assessorament per a la creació d'empresa, formació, premis emprenedors de l'Alt Empordà, programes de consolidació empresarial, traspàs de negocis i el suport a empreses innovadores en sectors emergents. També inclou subvencions d'empreses de la província que vulguin invertir a l'Àrea Urbana de Figueres. A més també d'oferir cursos i píndoles empresarials i el foment de les TIC.

L'acte es va tancar amb la presentació de les set organitzacions empresarials que col·laboren amb l'Oficina i que han d'impulsar l'obertura de nous negocis.