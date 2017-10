Més actes per a les malalties minoritàries

el grup de mossos Almogàvers continuarà realitzant actes per recollirs fons per a la investigació de malalties minoritàries neurològiques de pediatria per part de l'hospital Vall d'Hebron. El proper serà un sopar el 26 de novembre al centre cívic de Garrigàs. Els diners se sumaran als recaptats al camí solidari.