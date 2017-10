Bona temporada boletaire a l´Empordà

Si es tracta de bolets, Sapés és l'home de referència. Micòleg de professió, aquest expert apunta que la seva fixació boletaire va sorgir un dia quan, buscant rovellons, va sentir curiositat per un bolet que no sabia quin era. En Santi va ser l'encarregat de comissariar l'exposició sobre bolets sans i tòxics que es feia a Albanyà dissabte a la tarda, en el marc de la setena Fira del Bolet, que va tenir una gran afluència de públic.

Tot comença amb un bolet desconegut.

Cosa de curiositat. La meva inquietud respecte els bolets va anar creixent fins formar part d'una Societat Micològica, on vaig trobar més tocats del bolet com jo.

Aquesta serà una bona temporada pels amants dels bolets?

Pels de l'Empordà, sí. I bastantt millor que totes les passades. Les plujes han afavorit a que se'n facin bastants. A la resta de Catalunya, en canvi, serà una de les pitjors temporades des de fa temps.

Què té Albanyà perquè se'n facin tants?

El terreny amb molt d'espai lliure, la poca gent, i... la sort!

Què vas explicar a la mostra boletaire de dissabte passat?

A la tarda, quan vam innaugurar, els visitants van veure de costat una sèrie de bolets de diferents espècies. Són els més representatius. El que feia jo era especificar-ne les característiques, i explicar-los. El diumenge ja ho vam desmutar perquè l'escalfor fa envellir els bolets. Tanta preparació per una cosa tan efímera!

Un cop al plat, quin et fa més gràcia?

Sempre fa més il·lusió menjar aquells que fa temps que no proves, no? En general, però, em quedo amb el cep.

Quins són els bolets més comuns?

De comestibles destacaria el cep, que és un bolet que sembla una esponja; el rovelló, que quan s'escapça treu una llet taronja; i l'ou de reig, que està format per una volva i un anell característics. Dels bolets tòxics, els més comuns serien l'Amanita Phalloides, les toxines del qual actuen de manera catastròfica sobre els ronyons i el fetge; i l'Amanita Pantherina, els símptomes del qual apareixen d'una a tres hores després de la ingesta.

Consells pels boletaires: