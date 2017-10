Duia 9 quilos de marihuana i més de 6.200 € ocults al cotxe

La Policia Nacional ha enxampat un conductor que transportava nou quilos de marihuana i més de 6.200 euros ocults a dins del cotxe. Per intentar que no el detinguessin, l'home va intentar convèncer els agents que el vehicle no era seu sinó de lloguer. La detenció s'ha fet en el marc dels controls contra delinqüència itinerant.

La detenció es remunta al dimecres 18 d'octubre quan agents de la Policia Nacional van interceptar un vehicle quan intentava creuar l'antic pas fronterer del Pertús, direcció França. Quan els van demanar al conductor que s'identifiqués, els va dir que el cotxe era de lloguer i «que no sabia el que hi hauria dins». Això va fer sospitar a la policia i va fer-los pensar que transportava substàncies estupefaents, ja que de l'interior de l'habitacle en sortia una forta olor de marihuana.

Els agents van escorcollar l'automòbil i van comissar 20 embolcalls de plàstic ocults en el motor, a la part inferior dels seients, al parafangs del darrere i en el buit que existeix en la carrosseria sobre les rodes. En total hi havia nou quilos de marihuana. A més, el conductor tenia 6.250 euros no en va justificar la seva procedència. El detingut, de nacionalitat espanyola i 62 anys, va quedar imputat per un delicte contra la salut pública. L'home té antecedents a França.