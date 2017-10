L´Ajuntament de la Jonquera signa el conveni amb Interior per la comissaria dels Mossos

El conseller d´Interior, Joaquim Forn, i l´alcaldessa de la Jonquera, Sònia Martínez, han signat un conveni per a la construcció d'una comissaria de districte de la policia de la Generalitat-Mossos d´Esquadra al municipi.



El conveni estableix que l´Ajuntament cedirà els terrenys per a la construcció de la nova comissaria, a la mateixa zona on hi ha el Parc de Bombers, i Interior té de plaç un any per demanar la llicència d´obres. Un cop atorgada la llicència, les obres hauran d´iniciar-se en el termini màxim de dos anys.



Amb la construcció d´aquest equipament, la Jonquera disposarà d´una comissaria fixa i definitiva al municipi ja que ara només disposa de l´Oficina d´Atenció Ciutadana que es va posar en funcionament el juliol de l´any 2012.