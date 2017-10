Cada policia local de Figueres treballa un mes més a l´any en hores extra

La mancança històrica d'agents que arrossega la Guàrdia Urbana de Figueres és lluny de resoldre's i per afrontar les necessitats de seguretat que requereix la ciutat els efectius han de compensar-ho amb hores extra. L'inspector en cap de la Guàrdia Urbana, Josep Maria Riera, calcula que cada agent treballa 150 hores extra anuals, el que equivaldria a un mes més a l'any i un total de prop de 10.000 hores en el conjunt de la plantilla. Per Riera la situació és «insostenible».

La plantilla «teòrica» de la policia local són 71 agents, però per raons de baixes de llarga durada els efectius «reals» són 67 -hi ha 4 vacants-, una xifra que pot arribar a ser inferior quan es donen «incidències vàries».

Per cobrir la falta d'agents, la plantilla ha de fer importants esforços que es tradueixen en hores extra en un cos ja cansat. Una ciutat com Figueres necessitaria uns 93 efectius i ara per ara la plantilla es queda curta. En aquesta afirmació coincideix el cap de la Guàrdia Urbana i l'alcaldessa, Marta Felip, que reconeix que la «planificació d'agents a curt termini és insuficient» per assolir l'objectiu marcat dels 90 agents «òptims» de cara al 2019.

Així, la Guàrdia Urbana reclama a l'Ajuntament que s'incrementi la partida en els propers pressupostos. «Ens urgeix que es plantegin promocions àmplies perquè des que s'aproven els pressupostos fins que els agents s'incorporen poden passar dos anys», diu Riera.

La convocatòria que es va obrir el 2016 era la primera des de la contenció estatal del 2011 que impedia augmentar la dotació del cos. Del concurs, que va celebrar les proves físiques el maig d'enguany, se'n van escollir tres agents que s'incorporaran al cos el juny del 2018 després que aquest setembre ingressessin a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya per formar-se.

Les properes ofertes públiques haurien de plantejar un mínim de 10 nous agents per any si es vol assolir l'objectiu marcat el 2019 i deixar d'estirar la jornada laboral a base d'hores extres.



Plantilla envellida

La mitjana d'edat voreja els 48 anys. Dels 67 efectius actuals, l'any vinent n'hi ha 15 que poden demanar la segona activitat un cop superats els 57 anys, el que fa encara més urgent la seva ampliació. Malgrat tenir una plantilla «molt entregada», diu l'inspector en cap de la Guàrdia Urbana, el «sobreesforç hauria de ser temporal».

A la pregunta sobre si la seguretat ciutadana es pot veure afectada per la manca d'agents del cos, l'Ajuntament i les fonts policials hi responen diferent. Mentre l'inspector Josep Maria Riera nega que hi hagi problemes de seguretat, el consistori manté que s'han hagut de reduir serveis com ara el patrullatge del Pla de Barris policial, «no tant per la falta d'efectius, sinó per l'alerta terrorista».



Malestar intern

D'altra banda, el sindicat CSIF va alertar el mes de juny del «clima desfavorable intern» en el cos municipal i que la Guàrdia Urbana pateix «riscos psicosocials». Ho va fer després de la sentència en la qual es condemnava l'Ajuntament a pagar 25.000 euros a una agent que havia denunciat «assetjament laboral, sexual i sindical», una situació que li hauria generat problemes de salut.

Un informe de l'empresa de prevenció Aspy identificava «el risc de conflictes interpersonals, que en el cas de l'agent li van comportar una afectació a la seva salut».