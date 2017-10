Figueres destinarà 750.000 euros als primers pressupostos participatius

L'Ajuntament de Figueres impulsa els primers pressupostos participatius de la ciutat amb una partida de 750.000 euros per tal que els veïns dels diferents barris decideixin en què volen invertir-los.

El consistori recupera els 500.000 euros dels pressupostos participats del 2016 –ajornats a l'espera de la propera creació dels Consells de Barri– i s'hi acumulen 200.000 euros més que fan pujar la inversió fins a 750.000 euros, malgrat que anteriorment s'havia anunciat que la partida del 2017 s'enfilaria fins a un milió.

La prova pilot dels primers pressupostos participats es desvinculen de la divisió de la ciutat en Consells de Barri i separa Figueres en vuit zones de treball que «no correspon amb la futura divisió en districtes», diu el regidor de Participació Ciutadana, Francesc Cruanyes. En properes edicions, aquestes zones seran substituïdes pels futurs districtes que sorgiran d'un altre procés participatiu paral·lel del qual avui hi ha la primera sessió.

Per recollir les propostes dels veïns, s'han programat trobades a cadascuna de les zones, que consistiran en una sessió de presentació del procés i en una recollida de possibles propostes. Així, al final del procés, «entre el que nosaltres hem proposat i el que els veïns hagin aportat, hi haurà, per cada zona, uns projectes finalistes que se sotmetran a votació», explica Cruanyes. Però prèviament l'Ajuntament presentarà una llista d'exemples d'actuacions «a partir de les quals els veïns puguin suggerir-ne de nous», afegeix Cruanyes, qui defensa que l'objectiu d'aquests suggeriments és orientar els ciutadans en el tipus de projectes susceptibles de ser executats. «No fem passar les inversions que ja preveiem com a suggeriments si són obligacions de l'Ajuntament», explica l'alcaldessa Marta Felip.



Sense mínim de participació

Els projectes més votats seran els que finalment es tiraran endavant, independentment del percentatge de participació que es registri, assegura Cruanyes. El calendari establert per als pressupostos participatius preveu que entre el 6 i el 17 de novembre se celebrin les vuit reunions veïnals amb cadascuna de les «zones de treball»; entre el 20 de novembre i l'11 de desembre, l'Ajuntament validarà les propostes dels veïns, que s'hauran d'ajustar al pressupost marcat; i des de l'11 fins al 24 hi haurà el període de votació.

El mecanisme serà en línia i es preveu també incloure personal de suport als Centres Cívics per facilitar el vot de persones poc familiaritzades amb les noves tecnologies o sense accés a internet.

Al gener es presentarien els resultats i seria a partir del mes de febrer del 2018 quan es podrien començar a executar, sense marcar cap data límit. «Depenent del tipus de projecte l'execució es pot allargar fins a dos anys». Els projectes susceptibles de ser executats han de ser inversions d'obra pública.

«La feina més feixuga és quantificar el cost de cada projecte, perquè, si no, ens podem enganxar els dits», alerta Cruanyes. Les propostes veïnals es passaran pel sedàs i es filtraran les que s'ajustin al límit de 750.000 euros. Cap zona de la ciutat quedara desatesa, «cada àrea tindrà els seus projectes», per tant, n'hi haurà un mínim de 8, una per cada zona. A més, la votació serà general i els figuerencs censats podran votar propostes d'altres àrees. L'Ajuntament encara no ha decidit si l'edat mínima per votar se situarà en 16 o 18 anys, però les reunions i propostes estan obertes a totes les edats.

Els pressupostos participats se celebraran paral·lelament als tallers participatius que han de debatre sobre els Consells de Barri i la divisió de la ciutat en districtes. Enguany no s'ha esperat a la creació d'aquests òrgans de participació ciutadana que havien de dividir la ciutat.