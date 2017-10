La Jonquera signa el conveni per construir una comissaria dels Mossos d´Esquadra

El conseller d'Interior, Joaquim Forn, i l'alcaldessa de la Jonquera, Sònia Martínez, han signat un conveni per a la construcció d'una comissaria de districte de la policia de la Generalitat-Mossos d'Esquadra al municipi. Tenen un any per demanar la llicència d'obres i, una vegada demanada, dos anys per construir-se.

El conveni estableix que l'Ajuntament cedirà els terrenys per a la construcció de la nova comissaria, a la mateixa zona on hi ha el Parc de Bombers.

El terreny, a la zona de la Campa, disposa d'uns mil cinc-cents metres quadrats. Complint amb les peticions d'Interior, es considera que és un lloc estratègic. Se situa just a l'entrada de la població venint des de Figueres, des de la rotonda de Creu Roja. Per tant, té accés directe a l'N-II i a l'accés de l'autopista.

Amb la construcció d'aquest equipament, la Jonquera disposarà d'una comissaria fixa i definitiva al municipi ja que ara només disposa de l'Oficina d'Atenció Ciutadana que es va posar en funcionament el juliol de l'any 2012.

La creació de la comissaria és una vella reivindicació. Durant anys va reclamar la necessitat de tenir els Mossos a la població on ja són presents la resta de cossos policials.

L'oficina actual està ubicada en un mòdul prefabricat.