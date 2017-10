El segon «Science Needs You!» divulga la recerca en biomedicina

Jornades biomèdiques del Science Needs You!

Jornades biomèdiques del Science Needs You! conxi molons

La segona edició del «Science Needs You!» va convertir Figueres durant tot ahir en la seu, per un dia, de la divulgació científica. Enguany, sota el nom «Fronteres de la biomedicina», el Teatre Jardí va acollir diverses conferències centrades en els avenços d'aquest camp i amb els principals investigadors catalans en biomedicina com a protagonistes.

La doctora Anna Veiga, el doctor Ramon Brugada i el doctor Bonaventura Clotet van abordar diferents aspectes clau de la medicina. Veiga es va centrar en les cèl·lules mare i la medicina regenerativa; Brugada es va endinsar en la recerca de la mort sobtada cardíaca, i Clotet va explicar els últims avenços en sida.

Les jornades al Teatre es van tacar amb un espectacle de dansa contemporània del biòleg i fotògraf Rubén Duro, qui també exposa a Casa Empordà un conjunt de fotografies de microorganismes.

Les activitats del vespre es van traslladar a Albanyà, on a les 10 de la nit les mirades es van traslladar al cel per a una observació astronòmica i reflexionar sobre la vida extraterrestre amb els físics Carlos Sopuerta i Marià Baig.