Els veïns de Figueres aposten pels Consells de Barri per millorar la ciutat

Qui ha d'integrar els Consells de Barri, com serà la relació amb l'Ajuntament o quina serà la divisió de Figueres són algunes de les preguntes que ahir es van formular en el primer taller per a la futura creació dels òrgans de participació veïnal.

Una vintena de figuerencs es van trobar al Saló de Plens del consistori per debatre sobre els Consells de Barri que hauran de representar de manera «homogènia» cada districte de la ciutat. La implicació dels veïns serà fonamental tant en la creació com en la posada en funcionament d'aquests òrgans. La voluntat de «millorar la ciutat» va moure ahir un reduït grup de figuerencs amb la intenció d'aconseguir més participació en les decisions que pren l'Ajuntament.



Procés llarg

El taller veïnal, guiat per una tècnica, és només la primera pedra d'un llarg procés de debat que culminarà amb una ciutat que ha de tenir una major representació territorial el 2019. «Em sentiria insatisfet si a final de mandat Figueres no tingués els seus òrgans de representació ni la divisió feta», reconeix Cruanyes.

Ahir, però, no es va tancar la sessió amb cap conclusió definitiva. De fet, aquesta no era tampoc la seva finalitat, no més enllà de recollir les opinions.



Context local

«Els veïns tenen la sensació que a Figueres tot es fa malament». Aquest és un dels aspectes en què van coincidir els veïns, però també van apuntar diferències entre districtes i la desconnexió entre les entitats i l'Ajuntament. En aquest darrer punt, tant l'administració com els ciutadans hi conflueixen en tant que es necessita una major implicació ciutadana per retallar les distàncies amb el consistori.

Per arribar-hi, van coincidir que cal fomentar la participació ciutadana per tal que el treball dels Consells de Barri «arribi a bon port».

Per als veïns, aquests òrgans haurien de comptar amb representació de la ciutadania, entitats i el comerç i aixoplugar-se sota la figura d'un coordinador que seria el que traslladaria les propostes al regidor pertinent. A més, els figuerencs van rebutjar la presència de polítics al capdavant de la direcció dels òrgans en clau de president, vocal o tresorer.

El taller celebrat ahir amb veïns és la tercera pota del procés de debat obert i que juntament amb un altre taller de tècnics i polític acabarà amb la divisió final en districtes.

Entre la vintena de veïns hi havia membres de diverses Associacions Veïnals dels barris de Figueres que hauran de traslladar el que ahir es va debatre als ciutadans de la seva zona.