L´Ajuntament de Roses restaurarà el barri romà i hel·lenístic de la Ciutadella

L'Ajuntament de Roses va aprovar en el ple d'ahir el projecte de restauració i conservació del barri romà i hel·lenístic de la Ciutadella, així com una prova pilot de museïtzació d'una casa i part d'un carrer de la vila medieval. L'actuació comptarà amb un pressupost de prop de 50.000 euros i té com a objectiu evitar la degradació del complex arqueològic i promoure la seva difusió.

El regidor d'Urbanisme, Carles Páramo, destaca la importància dels espais, que es van excavar fa temps i que tenen un «gran valor cultural» De fet, assegura que al jaciment hel·lenístic s'hi van trobar evidències d'un forn on es feia ceràmica, que després s'ha localitzat en embarcacions enfonsades a l'entorn del Cap de Creus. També remarca la transcendència de la vila romana, on hi havia salaons de peix.

Pàramo insisteix que en aquests dos punts s'hi han fet actuacions de millora però que les inclemències del temps els han deteriorat. L'objectiu és ara rehabilitar-los juntament amb la vila medieval, on no s'havia fet cap intervenció. En aquest tram, el projecte també preveu fer una prova pilot per mostrar una de les cases que hi havia i part del carrer de l'Hospital.

La intenció és visualitzar com era l'indret i, alhora, fer un primer pas per una futura intervenció de conservació i museïtzació de tot l'entorn. Així Roses continua potenciant el complex arqueològic de la Ciutadella, un important conjunt històric que abasta des del segle IV aC fins el segle XIX. El ple també va tractar el conveni de col·laboració amb la Universitat de Girona (UdG) per crear una càtedra d'arqueologia i patrimoni arqueològic.