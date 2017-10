Veïns de la Jonquera estudien personar-se com a acusació contra lladres i traficants

Els veïns de La Jonquera continuen mobilitzats per acabar amb la creixent inseguretat que es viu al poble. Sota l'aixopluc de la Plataforma Veïns de La Jonquera, que està en procés de constituir-se jurídicament, reclamen més seguretat. Un cop inscrits en el registre es podran personar com a acusació particular contra els autors de fets delictius i fins i tot demanar una ordre d'allunyament que els impediria residir i acostar-se al poble, així com impedir que els establiments on s'hi ha trobat droga puguin tornar a obrir.

Més de 100 veïns es van reunir ahir per tercera vegada per acordar l'estratègia a seguir en tema de seguretat al poble i posar en comú els últims robatoris en habitatges. Reclamen més vigilància i cobrir les places dels agent de la Policia Local que estan de baixa de llarga durada. Adverteixen que en cas que l'Ajuntament no hi respongui positivament, el denunciaran al Síndic de Greuges per negligència, continuaran amb la convocatòria de concentracions i cassolades i tallaran la N-II en senyal de protesta. El regidor de governació, Narcís Quintana, l'únic representant de l'Ajuntament present ahir, reconeix que «és un poble que necessita molta policia», però assegura que el consistori «està limitat pel pressupost».

La Plataforma vol reunir-se amb l'Ajuntament i els quatre cossos policials amb presència al municipi (Policia Local, Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil i Policia Nacional) per acabar amb l'«absoluta impunitat» dels traficants de droga, les ocupacions il·legals i els robatoris.

La Plataforma veïnal va posar punt i final a la campanya de recollida de signatures a través de la qual denuncia robatoris, ocupacions i assetjament i reclama més presència policial. Des que es va iniciar fa unes setmanes, han recollit més de 700 firmes que presentaran al Síndic de Greuges i a l'Ajuntament. Els veïns denuncien la inseguretat «en forma de robatoris, amenaces i intimidacions provocades per toxicòmans que malviuen en edificis ocupats i també per petits traficants», asseguren

Les ocupacions il·legals afecten un bloc de pisos al costat de l'Institut i el carrer Sant Miquel, el primer propietat del BBVA i el segon d'un particular. La Plataforma ha establert converses amb l'entitat bancària a qui consideren responsable de la insalubritat i incivisme. Al respecte volen convocar una reunió urgent amb l'Ajuntament per tal que pressioni les dues propietats i «regularitzi la situació en un període màxim de 30 dies».

L'altra problemàtica són els robatoris en habitatges. En un mes, des del 25 de setembre, tenen constància de fins a 11 robatoris, més d'un per setmana. Per posar-hi punt i final reclamen una reunió entre representants de la plataforma, ajuntament i els quatre cossos policials presents a La Jonquera. Volen més efectius i una major coordinació entre els cossos, així com ocupar les vacants de la policia local i vigilància les 24 hores del dia.

El consistori diu haver reclamat més pressió policial que de moment no s'ha traduït al carrer i els veïns han dit prou. Des que es van manifestar uns 150 veïns el passat 18 d'octubre a les portes de l'Ajuntament, no han vist un increment de la presència policial.