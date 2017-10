Vilafant congela impostos i taxes amb un increment només en escombraries

L'Ajuntament de Vilafant ha aprovat la modificació de les ordenances fiscals per al 2018 on només s'incrementa la taxa de la recollida d'escombraries. Aquesta puja representarà aproximadament uns 15,48? més per habitatge i any. La resta de taxes i impostos es congelen.

El PSC va treballar les ordenances amb els grups de l'oposició per poder tenir suports. Es van aprovar amb els vots a favor del govern i ERC, mentre que CiU i el PP s'hi van abstenir. Però es va acordar la creació de dues taules de treball, una per crear una política d'habitatge a Vilafant i l'altre que estudiarà les possibles modificacions en les ordenances per tractar els casos d'escassa capacitat econòmica.

L'objectiu de l'equip de govern és mantenir l'equilibri pressupostari amb un nivell d'ingressos similar al de l'exercici 2017 i pno augmentar la pressió fiscal.

La taxa afectada és la de la recollida i tractament d'escombraries. Es justifica per l'increment dels costos tant per la posada en marxa de la recollida de la fracció orgànica com per la puja de la tarifa corresponent al cànon del nou Centre comarcal de tractament de residus de Pedret i Marzà.

El regidor d'Hisenda, Francesc Gaspar, va destacar la necessitat de l'increment per l'augment del cost que tindran els ajuntaments. El regidor també indica que es va decidir estudiar com poder bonificar els veïns de Vilafant que més facin servir la deixalleria municipal.