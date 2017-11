Dos intoxicats en un incendi d´un aparcament soterrat

Un incendi en un bloc de pisos de Figueres va deixar dues persones intoxicades per fum.El foc es va produir el dimarts cap a dos quarts de dotze de la nit al número 4 del carrer Nord de la ciutat.

Els Bombers s'hi van desplaçar amb quatre dotacions i en 20 minuts van donar el foc per extingit. Es van cremar deixalles com ara, papers, plàstics, un arbre de nadal, entre altres objectes que hi havia emmagatzemats a la segona planta de l'aparcament soterrani.

En el moment de l'incendi, dos veïns -pare i filla- van anar fins a l'aparcament per intentar treure el seu cotxe. Ambdós van inhalar fum i van ser evacuats en ambulància del SEM fins a l'hospital de Figueres.Els Bombers van ventilar la zona i van donar el servei per finalitzat a la una de la matinada.