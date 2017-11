Estudien ampliar l´Oficina d´Atenció Ciutadana d´Empuriabrava

L'Ajuntament de Castelló d'Empúries estudiarà la possibilitat d'ampliar o bé traslladar l'actual Oficina Municipal d'Atenció al Ciutadà (OMAC) d'Empuriabrava per millorar l'atenció dels usuaris en un espai més diàfan.

L'alcalde Salvi Güell s'ha compromès a estudiar la possibilitat d'ampliar l'OMAC d'Empuriabrava després que usuaris li fessin arribar a través del xat de l'Empordà i el Diari de Girona que les reduïdes dimensions impedeixen mantenir la confidencialitat dels usuaris. «No és gens agradable haver d'anar-hi. La gent que espera està pràcticamanet a sobre dels que estan atenent», apunta un ciutadà. Al respecte, Güell assegura que per arreglar-ho caldria o bé traslladar l'oficina en un altre espai o ampliar l'equipament «agafant espai de l'Oficina de Turisme». Per Güell «això últim comportaria haver de traslladar el punt d'informació turística a un altre ubicació». Malgrat no haver-se decantat per cap de les dues possibilitats, l'alcalde assegura que s'estudiarà la possibilitat de tenir una OMAC més gran.