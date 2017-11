Figueres manté la vigilància al cementiri

El cementiri de Figueres va mantenir ahir, diada de Tots Sants, la vigilància al perímetre del recinte després que l'1 de novembre del 2013 morís un home a trets després d'una baralla entre clans d'ètnia gitana. Ahir, la jornada es va tancar sense cap incident, segons va confirmar l'Ajuntament de Figueres.

Quatre anys després dels fets, han continuat els controls preventius al voltant del cementiri, que van restringir la circulació i l'estacionament al passeig del cementiri, a més d'establir vigilància policial de Mossos i Guàrdia Urbana als accessos i amb detectors de metall. El vial es va mantenir tallat al trànsit durant tot ahir, des de les vuit del matí fins les sis de la tarda, la qual cosa va permetre alliberar de trànsit els accessos.

L'alcaldessa, Marta Felip, al xat celebrat al setmanari Empordà i Diari de Girona, va confirmar que les mesures de seguretat es prenen com a conseqüència «dels tristos fets on va morir una persona». Felip lamenta que puguin molestar algunes persones però afegeix que «s'han de prendre precaucions perquè no torni a succeir». El dispositiu es manté quatre anys després dels fets per garantir la seguretat en un dia d'alta afluència al cementiri.

L'homicidi es va produir el migdia de fa quatre anys a prop de la porta lateral d'accés des del passeig, mentre a l'interior del recinte hi tenien lloc els actes oficials. El succés va acabar amb la mort d'un home d'uns 30 anys i nacionalitat francesa arran d'una discussió entre dos grups d'ètnia gitana.

Malgrat la detenció de l'autor dels trets que va ingrssar a presó, a dia d'avui es prioritza la prudència i des del 2014 fins l'actualitat el cementiri queda pràcticament blindat. De fet, des de la mort violenta del 2013, no s'ha tornat a registrar cap incident en el cementiri municipal que coincidís amb la diada de Tots Sants.

La presència policial vol evitar que es repeteixi cap tipus de violència i fins i tot s'intenta esquivar que familiars de la víctima i de l'autor dels trets coincideixin en la visita al cementiri.

Més nínxols i columbaris

D'altra banda, l'Ajuntament de Figueres ha estat treballant per adequar l'espai per la diada de Tots Sants i hi ha construït 64 nous columbaris i 24 nous nínxols als cementiris municipals de Figueres i Vilatenim. Les obres, que es van iniciar el mes de juny passat, s'han executat amb un cost total de 52.712,21 euros. Els treballs han contemplat actuacions en paviments d'altres zones del recinte que afectaven vegetació monumental.

El regidor de Serveis Urbans, Quim Felip, explica que any rere any es realitzen actuacions de millora i adequació dels cementiris municipals, i destaca que amb les obres del cementiri de Vilatenim «es cobreix una necessitat i es compleix amb el que s'havia consensuat amb els veïns i veïnes».