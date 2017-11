El Museu d´Història rep una col·lecció de sis pistoles i revòlvers del s. XVII al XX

El Museu d'Història Medieval de la Cúria-Presó de Castelló d'Empúries ha rebut la donació d'un conjunt de sis pistoles i revòlvers d'època moderna i contemporània. Les peces que data del segle XVII al XX formaven part de la col·lecció particular del castelloní Lluís Cortada, llicenciat en estudis eclesiàtic.

La col·lecció està formada per una pistola de ferro d'època moderna, de final del segle XVII o primera meitat del segle XVIII; dues pistoles tipus martell de ferro del segle XIX, probablement utilitzades durant alguna de les guerres carlines o a la batalla del «Foc de Castelló» de 1874; dues pistoles de ferro semiautomàtiques d'època contemporània; i un revòlver de petit calibre utilitzat durant la primera meitat (anys vint i trenta) del segle XX.

Des del Museu valoren que la «cessió del conjunt d'objectes té un gran valor històric, cultural i patrimonial per al museu i per al municipi, ja que algunes de les peces són relativament força antigues, són molt singulars i exclusives i estan relacionades amb el període d'alguns dels esdeveniments històrics i bèl·lics més colpidors per a la història de la vila», especialment els referents als segles XVIII i XIX.



Bon estat conservació

La major part d'elles es troben en molt bon estat de conservació i no és necessària cap intervenció de restauració-conservació.

Des del Museu d'Història Medieval de la Cúria-Presó del Departament de Patrimoni Històric i Museus de l'Ajuntament de Castelló d'Empúries es destaca tant el valor històric i cultural del conjunt de peces i objectes cedits al museu com el gest i l'interès del senyor Lluís Cortada Puig que els ha cedit de forma desinteressada perquè formin part del fons històric del museu i del municipi.