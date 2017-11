El ple de Figueres votarà la designació del nou director del Museu Empordà

El nomenament d'Eduard Bech com a nou director del Museu Empordà passarà aquesta tarda per ple. L'Ajuntament de Figueres votarà si accepta o no la proposta presentada per la comissió de designació del càrrec i que es va resoldre favorable al gestor cultural Eduard Bech d'entre un total de 26 aspirants.

Bech és llicenciat en Història de l'Art i màster en gestió del patrimoni cultural i ha treballat fins l'actualitat com a responsable de comunicació dels Museus d'Olot i conservador del Museu de Sants.