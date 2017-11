Roses programa una bateria d'activitats prèvies al Festivalet

Quan encara falten 9 dies per donar el tret de sortida al Festivalet de Roses, aquest cap de setmana el certamen ha organitzat un seguit d'activitats paral·leles per anar escalfant motors. Totes aquestes activitats prèvies es duen a terme durant la posta de sol i es desenvoluparan en el típic paisatge rosinc.

El dissabte s'ha programat una excursió a peu pel Castrum Visigòtic per veure la posta de sol, una visita a la Ciutadella acompanyada d'una degustació de vins fermentats en àmfores. Pel que fa a diumenge, es durà a terme el Concert per Silenci i Harmònics en Sol Menor al Castell de la Trinitat i una classe magistral de Tai Ji.

El Festivalet de Roses se celebrarà l'11 i el 12 de novembre. És un certamen que combina música, gastronomia i paisatge durant l'estiuet de Sant Martí a la badia de Roses. Hi actuarà el millor del panorama indie: Cris Juanico, Paula Valls, PAVVLA, Pep's Show Boys i Big Mama. Com en l'any anterior hi haurà concerts a la platja al capvespre, coincidint amb la posta de sol.

A més, l'estètica minimalista dels escenaris convertirà la platja en un epsai chill-out on gaudir de la música, el paisatge de la Costa Brava i tastests gastronòmics.